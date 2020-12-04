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  4 декабря 2020
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Вокруг пещеры 100 монахов неподалеку Улан-Батора создадут туристический комплекс

CentralAsia (MNG) -  План действий правительства Монголии на 2020–2024 годы включает цель поддержки туризма на региональном уровне и развития туристических продуктов и услуг на основе местных природных и культурных ресурсов, таких как местные сообщества и особо охраняемые территории.

Местные жители говорят, что это пещера 100 монахов (также называемая пещерой 1000 монахов). Говорят, что группа монахов спряталась в пещере во время современных религиозных и культурных репрессий 30-х годов ХХ века, или что группа учеников Занабазара Хутагта сбежала из армии Галдана Бошигт-хана и выжила во время беспорядков братоубийства монголов или военного конфликта между халх-монголами и ойрат-монголами. Но пещера едва могла вместить только 10 человек. Позже, в 1958 году, часть съемок монгольского художественного фильма «Три друга» проходила с использованием пещеры, поэтому она стала известна как «Пещера трех друзей».

В рамках этой цели инфраструктура туристических услуг будет развиваться на особо охраняемых территориях озеров Увс, Хяргас, Хар-Ус, Улаагчний Хар, Тэрхийн Цагаан-НуурИ Хуйсийн Найм, горы Бурхан Халдун и Богдхан, а также национальные парки Алтай Таван Богд, Горхи-Тэрэлж и Хөгнө-Тарни в 2021-2024 гг.

В частности, сантехнические сооружения, автостоянки для автомобилей и велосипедов, места для кемпинга и размещения с развлекательными объектами и туристические информационные центры будут построены в рамках государственных и частных партнерств, а также проектов и программ, в том числе финансируемых из государственного и местного бюджетов. Разработан генеральный план первого туристического комплекса — Туркомплекса «Пещера 100 монахов», который будет создан в Национальном парке Горхи-Тэрэлж в 2021 году.


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