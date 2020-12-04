Проведено монголо-корейское виртуальное мероприятие «On connect Ulaanbaatar x Seoul»

CentralAsia (MNG) - В понедельник столичное правительство Сеула провело виртуальное мероприятие, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину своего сестринского соглашения со столицей Монголии Улан-Батором.

Мероприятие под названием «On Connect Seoul x Ulaanbaatar» транслировалось в прямом эфире на канале городского правительства Сеула на YouTube с небольшими съемками в студии видеоконференцсвязи правительства города и студии UBS Broadcasting Station в Улан-Баторе, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

«Это мероприятие имеет большое значение в попытке найти новый способ обмена культурами за границей путем общения в режиме реального времени», - сказал Пак Джин Ён, директор городского отдела по связям с общественностью.

В мероприятии приняли участие монгольские и корейские знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях. Был проведен онлайн-перформанс, рекламирующий оба города, ток-шоу и кулинарное шоу вживую, организованное известной актрисой Ким Су Ми.

Монгольский фьюжн танцевальный коллектив UB DRUMS ASPAC открыл мероприятие традиционным перкуссионным танцевальным исполнением.

За второй частью последовало онлайн-выступление монгольского певца Гантогоо и гастрономический концерт, организованный Ким Су-ми. Ким, которая активно участвует в различных кулинарных и развлекательных программах, таких как "Mom's Touch" на tvN и "Law of the Jungle" на SBS, продемонстрировала свои кулинарные навыки вместе с MIKO, известным монгольским поваром.

Мероприятие завершилось видео-интервью, в котором были представлены пожелания и мысли жителей обоих городов.

«Физическое расстояние между Сеулом и Улан-Батором составляет всего 2000 километров, что не так далеко, как я думал», - сказал Пак. «Прискорбно, что граждане не смогли лично присоединиться к мероприятию в значимом месте, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину нашего братства, но я надеюсь, что это была возможность подтвердить, что сердца граждан двух городов были связаны».







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