В Монголии будут осуждены 13 человек за преступления из-за местных передач COVID-19

CentralAsia (MNG) - Монголия сообщила о первой местной передаче COVID-19 10 ноября после положительного результата теста водителя грузовика и его семьи. Водитель грузовика был проверен на коронавирус после того, как его выпустили из 14-дневного обязательного карантина на местном курорте Энхсаран. По словам официальных лиц, более 140 человек, помещенных на карантин в Энхсаране, дали положительный результат на коронавирус – результат серьезных нарушений правил карантина.

Кроме того, коронавирус распространился по железнодорожному маршруту север-юг в несколько провинций Монголии после того, как АО «Улан-Баторская железная дорога» провело культурные и спортивные мероприятия в городе Дархан.

Таким образом, 13 человек из курорта Энхсаран, АО «Улан-Баторская железная дорога» и другие должностные лица будут осуждены за преступную безответственность при разрешении первых местных передач в Монголии.

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