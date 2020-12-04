Состоялось заседание Совместного комитета по сотрудничеству Индии и Монголии

CentralAsia (MNG) - Вчера виртуально состоялось 7-е заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Индией и Монголией. Заседание проходило под совместным председательством доктора С. Джайшанкара, министра иностранных дел правительства Индии и Л.Оюун-Эрдэнэ, министр и главный секретарь правительства Монголии.

Министры всесторонне обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Они напомнили об историческом государственном визите премьер-министра Нарендры Моди в Монголию в мае 2015 года, в ходе которого партнерство между двумя странами было поднято до уровня стратегического партнерства. Стороны также напомнили о государственном визите президента Монголии Халтмаагийна Баттулга в Индию в сентябре 2019 года, отметив, что эти визиты в значительной степени способствовали укреплению двусторонних связей и общих ценностей.

В этом году отмечается 65-летие установления дипломатических отношений между Индией и Монголией.

По случаю 65-летия установления дипломатических отношений с монгольской стороны выпущена специальная марка Mongol Post. МИД Индии виртуально передал 25 томов монгольского ганджура, буддийского канонического текста в 108 томах, напечатанных правительством Индии в рамках Национальной миссии рукописей.

Министры также положительно оценили координацию между двумя странами на региональных и многосторонних форумах и согласились продолжить эту традицию, поддерживая друг друга на соответствующих международных форумах.

Индийская сторона приветствовала решение Монголии присоединиться к Международному солнечному альянсу International Solar Alliance. Обе стороны согласились, что эта инициатива будет способствовать дальнейшему использованию чистой энергии в Индии, Монголии и во всем мире.

В ходе встречи министры также рассмотрели прогресс текущих проектов партнерства в области развития, включая проект нефтеперерабатывающего завода с кредитной линией на сумму 1,2 млрд долларов США и Центр передового опыта Атала Бихари Ваджпаи в области ИКТ и аутсорсинга стоимостью 20 млн долларов США.

Обе стороны договорились провести следующее заседание Совместного комитета Индии и Монголии по сотрудничеству в 2021 году.

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