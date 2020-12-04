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  4 декабря 2020
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Внутренние монголы пожертвовали 50 миллионов тугриков Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии пожертвования от частных лиц, предприятий и организаций продолжают поддерживать борьбу с коронавирусной инфекцией и ее предотвращение.

Например, вчера Ассоциация Внутренней Монголии «Хуван Шар Баир» направила в Государственную чрезвычайную комиссию пожертвование в размере 50 669 600 тугриков (около $18 тыс.).

По данным Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, монгольские студенты Мита Сумбэр, Чинзул и Уухан Жамъян, которые являются членами правления ассоциации, начали кампанию по сбору средств во Внутренней Монголии.


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