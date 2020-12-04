В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 12,3 тысячи

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 3 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки новых случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 12 308 человек, из них выздоровели 11 718 пациентов или 95,2% инфицированных, скончались 87 человек.

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