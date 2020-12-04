На утро 4 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 819 человек. Всего — 134 706

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 819 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 137;

- Павлодарская область - 106;

- Акмолинская область - 90;

- Северо-Казахстанская область - 90;

- город Нур-Султан - 88;

- Костанайская область - 85;

- город Алматы - 64;

- Западно-Казахстанская область - 41;

- Атырауская область - 28;

- Алматинская область - 25;

- Карагандинская область - 23;

- Жамбылская область - 15;

- город Шымкент - 9;

- Актюбинская область - 9;

- Туркестанская область - 5;

- Мангистауская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 134 706 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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