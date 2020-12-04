На утро 4 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 819 человек. Всего — 134 706

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 819 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 137;
- Павлодарская область - 106;
- Акмолинская область - 90;
- Северо-Казахстанская область - 90;
- город Нур-Султан - 88;
- Костанайская область - 85;
- город Алматы - 64;
- Западно-Казахстанская область - 41;
- Атырауская область - 28;
- Алматинская область - 25;
- Карагандинская область - 23;
- Жамбылская область - 15;
- город Шымкент - 9;
- Актюбинская область - 9;
- Туркестанская область - 5;
- Мангистауская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 134 706 случаев коронавируса.
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