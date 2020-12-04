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  4 декабря 2020
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Президент Туркменистана сжег 123 килограмма наркотиков (видео)

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии комплекса для утилизации наркотических и других средств, изъятых из незаконного оборота.

Новый комплекс, предназначенный для уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, расположен в 100 километрах к северу от столицы, сообщили местные СМИ.

Глава государства отправил несколько пакетов контрабандного товара в раскалённое жерло печи.

Всего путём сжигания были уничтожены более 122,5 килограмма наркотических средств, что соответствует принципам туркменского народа, не приемлющего этого зелья, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Акции по уничтожению изъятых наркотиков проводятся в Туркменистане ежегодно 26-го июня – в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В нынешнем году это мероприятие организовано по случаю церемонии открытия нового комплекса.

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