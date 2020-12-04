За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 639 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 639 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 118 643 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 073;

- Алматы - 14 852;

- Восточно-Казахстанская область - 11 612;

- Атырауская область - 11 357;

- Карагандинская область - 10 697;

- Западно-Казахстанская область - 7351;

- Северо-Казахстанская область - 6371;

- Павлодарская область - 5268;

- Шымкент - 5165;

- Алматинская область - 4960;

- Акмолинская область - 4350;

- Жамбылская область - 4221;

- Костанайская область - 3996;

- Туркестанская область - 3401;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3327;

- Кызылординская область - 3259.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения