За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 639 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 639 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 118 643 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 073;
- Алматы - 14 852;
- Восточно-Казахстанская область - 11 612;
- Атырауская область - 11 357;
- Карагандинская область - 10 697;
- Западно-Казахстанская область - 7351;
- Северо-Казахстанская область - 6371;
- Павлодарская область - 5268;
- Шымкент - 5165;
- Алматинская область - 4960;
- Акмолинская область - 4350;
- Жамбылская область - 4221;
- Костанайская область - 3996;
- Туркестанская область - 3401;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3327;
- Кызылординская область - 3259.
Коронавирус в Казахстане
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