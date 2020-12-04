В Туркменистане продлены антикоронавирусные ограничения

CentralAsia (TM) - Туркменистан, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и мире, продлил ранее введенные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений до конца этого года.

Таким образом, в стране до января 2021 года ограничивается работа предприятий торговли (за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса) и общепита (банкетные залы, рестораны, кафе и столовые).

Также до 1 января 2021 года останутся закрытыми мечети и культовые места паломничества.

Ранее деятельность объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений была ограничена до 1 декабря 2020 года.