Туркменистан экспортировал через Россию более 2 млн тонн нефти с начала года

CentralAsia (TM) - Транзит нефти из Туркменистана через территорию Российской Федерации за январь-ноябрь 2020 года составил 2,11 млн тонн. Об этом, со ссылкой на Центральной диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) России, сообщает Интерфакс.

Только в ноябре на внешние рынки через территорию России было отправлено более 160 тысяч тонн туркменской нефти. В списке стран, экспортирующих нефть транзитом через РФ, по объему сырья Туркменистан стабильно занимает второе место после Казахстана. Казахский нефтяной транзит по территории РФ за 11 месяцев года составил 14,21 млн тонн (в ноябре – 1,16 млн тонн). На третьем месте Азербайджан – 528,57 тыс. тонн (169,79 тыс. тонн в ноябре).

ЦДУ ТЭК также отмечает, что в России с января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом снизилась в годовом измерении снизилась на 8,4% до 470,16 млн тонн с учетом поправки на високосный год.