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  4 декабря 2020
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В Монголии выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки. Всего — 831

CentralAsia (MNG) -  За четверг в Монголии было проведено 19 680 ПЦР тестов на коронавирус, и 12 из них дали положительные результаты. Все новые случаи являются близкими контактами первой локальной передачи COVID-19, -сообщает начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

По состоянию на 4 декабря в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 831, из них 457 пациентов проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале, 365 человек выздоровели.

Коронавирус в Монголии
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