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  4 декабря 2020
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Казахстан выдвинул на «Оскар» фильм «Плач великой степи» (видео, фото)

CentralAsia (KZ) -  Оскаровский комитет при союзе киноматоргафистов Казахстана на конкурс в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Оскар» выдвинул фильм «Плач великой степи».

Художественный фильм был основан на реальных исторических событиях, выпавших на долю коренного населения Казахстана. Создатели заявляют, что картина повествует о голодоморе в 1920-30 годах, когда от голода погибло около 70 процентов населения страны. Кроме того, более 1,5 миллиона людей были вынуждены покинуть родину и спасаться бегством в другие страны.

Премьера киноленты прошла на Международном азиатском кинофестивале с 7 по 9 ноября в Лос Анджелесе.

Отмечается, что фильм создавался в течение пяти лет, так как не хватало средств на съемку и на пост-продакшн.


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