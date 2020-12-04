В Узбекистане за ночь выявили 161 новый случай коронавируса. Всего 73 592

- Узбекистан, общество
- 10:44, 04 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 592 (+161).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 5 областях страны и городе Ташкенте.
Всего, к настоящему времени, выздоровел 70 861 (+149) человек, показатель выздоровления составляет 96%.
Из 2120 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 174 находятся в тяжёлом состоянии, а 38 - в критическом.