В Узбекистане за ночь выявили 161 новый случай коронавируса. Всего 73 592

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 592 (+161).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 5 областях страны и городе Ташкенте.

Всего, к настоящему времени, выздоровел 70 861 (+149) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2120 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 174 находятся в тяжёлом состоянии, а 38 - в критическом.