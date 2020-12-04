В Норильске выпала двухмесячная норма снега. Видео
- Азия и мир, погода
- 10:47, 04 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В городе Норильск в Красноярском крае за неделю выпала двухмесячная норма снега.
В северном городе России снег зимой — не редкость, но в этот раз он идет уже почти неделю, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду, отмечает ВВС.
Город расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.