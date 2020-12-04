В Норильске выпала двухмесячная норма снега. Видео

CentralAsia (CA) - В городе Норильск в Красноярском крае за неделю выпала двухмесячная норма снега.

В северном городе России снег зимой — не редкость, но в этот раз он идет уже почти неделю, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду, отмечает ВВС.

Город расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.