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  4 декабря 2020
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В Норильске выпала двухмесячная норма снега. Видео

CentralAsia (CA) -  В городе Норильск в Красноярском крае за неделю выпала двухмесячная норма снега.

В северном городе России снег зимой — не редкость, но в этот раз он идет уже почти неделю, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду, отмечает ВВС.

Город расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.

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