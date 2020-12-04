Артисты Узбекистана торжественно поздравили Туркменистан по случаю 25-летия нейтралитета

CentralAsia (TM) - Солист Бухарской государственной филармонии Алишер Бобожанов, певица Эсминара Мустафаева, башхи Динара Нуратдинова, ансамбль песни и танца Бухарской Филармонии и другие артисты со всех уголков страны представили Узбекистан в международном проекте, организованным со стороны ТЮРКСОЙ.

ТЮРКСОЙ поздравила с 25-летием нейтралитета Туркменистана специальным видео, подготовленным с участием более 150 артистов из 12 стран и регионов.

Международная организация тюркской культуры, которая приостановила свою деятельность по проведению масштабных мероприятий из-за эпидемии и перешла к онлайн-активности, подготовила специальный видеоролик для знаменитого туркменского народного танца «Кушдепти» с участием стран-членов и регионов ТЮРКСОЙ в честь 25-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.

Лирика национальной туркменской песни была переработана и интерпретирована с целью исполнения поздравительного послания каждой страной-участницей.

В онлайн-премьере специально подготовленного видео приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, а также от имени тюркского мира артисты с поздравительными посланиями из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Гагауз Ери (Молдова) и российских республик Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Якутии.