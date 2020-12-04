[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию

CentralAsia (CA) -  Во время интервью телеканалу CNN избранный президент США Джо Байден сообщил, что пригласил на свою инаугурацию действующего главу государства Дональда Трампа.

Он надеется, что Трамп придет. Байден отметил, что приход Трамп «продемонстрирует мирную передачу власти».

Церемония вступления в должность главы государства пройдет 20 января 2021 года.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и считает результаты голосования «фальсификацией».

print
  • Казахстанцам разрешили вешать государственный флаг на балконах
  • В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 12,3 тысячи
  • В Узбекистане за ночь выявили 161 новый случай коронавируса. Всего 73 592


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com