Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию

CentralAsia (CA) - Во время интервью телеканалу CNN избранный президент США Джо Байден сообщил, что пригласил на свою инаугурацию действующего главу государства Дональда Трампа.

Он надеется, что Трамп придет. Байден отметил, что приход Трамп «продемонстрирует мирную передачу власти».

Церемония вступления в должность главы государства пройдет 20 января 2021 года.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и считает результаты голосования «фальсификацией».