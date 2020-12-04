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  4 декабря 2020
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Названы блокирующие коронавирус продукты

CentralAsia (CA) -  Ученые из Университета Северной Каролины, США назвали три продукта, блокирующие коронавирус.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Plant Science, специалисты заявили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать коронавирус.

По словам ученых, темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.

Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину, говорится в исследовании.

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