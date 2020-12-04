Посольство Турции вывезет своих граждан из Туркменистана чартерным рейсом

CentralAsia (TM) - 4 декабря 2020 года будет организован чартерный рейс Turkish Airlines по маршруту Туркменабат-Стамбул для вывоза турецких граждан, находящихся в Туркменистане.

Посольство Турции в Ашхабаде на своём официально сайте просит всех желающих вылететь на родину соотечественников, которые в данное время находятся на территории Туркменистана, связаться с офисом авиакомпании Turkish Airlines и приобрести билет на рейс.

Стоимость авиабилета составит 500 долларов США. Для покупки билета необходимо предъявить оригинал или ксерокопию заграничного паспорта гражданина Турции.

Норма бесплатного провоза багажа для каждого пассажира составляет 30 кг. Пассажирам можно будет взять с собой сумочку или ноутбук весом более 8 кг.