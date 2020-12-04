[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посольство Турции вывезет своих граждан из Туркменистана чартерным рейсом

CentralAsia (TM) -  4 декабря 2020 года будет организован чартерный рейс Turkish Airlines по маршруту Туркменабат-Стамбул для вывоза турецких граждан, находящихся в Туркменистане.

Посольство Турции в Ашхабаде на своём официально сайте просит всех желающих вылететь на родину соотечественников, которые в данное время находятся на территории Туркменистана, связаться с офисом авиакомпании Turkish Airlines и приобрести билет на рейс.

Стоимость авиабилета составит 500 долларов США. Для покупки билета необходимо предъявить оригинал или ксерокопию заграничного паспорта гражданина Турции.

Норма бесплатного провоза багажа для каждого пассажира составляет 30 кг. Пассажирам можно будет взять с собой сумочку или ноутбук весом более 8 кг.

print
  • Посольство Турции вывезет своих граждан из Туркменистана чартерным рейсом
  • От коронавирусной пневмонии в Казахстане скончались два пациента за сутки
  • Названы блокирующие коронавирус продукты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com