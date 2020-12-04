В Узбекистане прекращено уголовное дело против блогера Отабека Нуритдинова

Абдуфатто Нуритдинов

CentralAsia (UZ) - Уголовное дело в отношении блогера Абдуфатто Нуритдинова (Отабек Нуритдинов) прекращено Следственным отделом ГОВД Андижана.

Об этом сообщил в Телеграмм начальник управления по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что Абдуфатто Нуритдинов, работающий под псевдонимом Отабек Нуритдинов, 20 октября этого года на своей странице в Facebook оскорбил заместителя директора школы № 25 города Андижана Гульчехру Мирзаеву «морально развращенной женщиной» и другими словами. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 140 (Оскорбление) УК РУз.

По словам Шамсутдинова, в ходе расследования выяснилось, что при принятии решения о возбуждении уголовного дела не были полностью соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим уголовное дело в отношении Абдуфатто Нуритдинова было прекращено в соответствии со статьей 23 (презумпция невиновности) Уголовно-процессуального кодекса.

30 декабря прошлого года Андижанский областной суд по административным делам приговорил Нуритдинова к 15 суткам лишения свободы по жалобе местных властей.

По официальным данным, Абдуфатто Нуритдинов был признан виновным в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Сам блогер отверг эти обвинения и подал кассационную жалобу. Суд отклонил его апелляцию, и блогера отпустили спустя 15 дней.

В своих публикациях Абдуфатто Нуритдинов сообщал о возможных коррупционных фактах в деятельности должностных лиц города Асака в Андижанской области, хищениях и растрате бюджетных средств.