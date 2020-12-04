В мире коронавирусом заражены свыше 65 млн человек

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 65 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 4 декабря в 191 стране и территорий мира зарегистрировано 65 220 566 случаев инфицирования COVID-19, также число скончавшихся с начала пандемии превысило 1,5 млн человек.

Наибольшее число зараженных приходится на США — 14,1 млн, скончались — 276 235 человек, на втором месте находится Индия — 9,5 млн, число умерших составляет 139 188 пациентов, на третьем месте Бразилия — 6,4 млн, при этом Бразилия опередила Индию по числу жертв коронавируса — 175 270 человек.