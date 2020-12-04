В Узбекистан прибыли образцы российской вакцины от COVID-19

CentralAsia (UZ) - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины от COVID-19 «Cпутник V». Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев, сообщает пресс-служба Минпромторга России.



Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

В ближайшее время общий объём произведённой вакцины «Спутник V»достигнет 2 млн доз - это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются.

Клинические испытания вакцины идут в Белоруссии, а также в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран. Общее число добровольцев, участвующих в клинических исследованиях «Спутника V» за рубежом, превысит 5 000 человек.

Как сообщается, показатели эффективности вакцины «Спутник V» - свыше 95%, они продемонстрированы в рамках масштабных клинических исследований с участием 40 000 добровольцев в России.