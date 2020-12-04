Врач назвала известные виды рака, передающиеся по наследству

CentralAsia (CA) - Рак молочной железы и яичников — наиболее известные виды рака, которые могут проявляться из-за скрытых в генах мутаций и передаваться по наследству, рассказала «Ленте.ру» заведующий молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, врач-лабораторный генетик, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Анна Строганова.

По ее словам, другой распространенной наследственной патологией является синдром Линча с высоким риском развития рака толстой кишки, рака тела матки и рака желудка.

«Известны несколько десятков наследственных синдромов, причиной которых являются генные мутации. К наиболее известным относятся наследственный рак молочной железы и яичников, при которых имеются мутации в генах BRCA1 и BRCA2», - объяснила специалист.

Она отметила, что гены BRCA1 и BRCA2 располагаются не на половых хромосомах и могут передаваться как по материнской, так и по отцовской линии. «При передаче мутации мужчине существует вероятность развития рака грудной, предстательной или поджелудочной желез, но она меньше, чем вероятность развития рака молочной железы или яичников у женщин. Мужчины могут быть носителями мутаций в этих генах, но они реже проявляются клинически», - добавила Строганова.

Она отметила, что вероятность передачи «поломанных» генов составляет 50%. Однако передача гена с мутацией не означает 100% заболевания, подчеркнула она. В то же время, риск заболевания растет с возрастом.