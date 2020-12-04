Глава МИД Таджикистана выступил на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие и выступил на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое в связи с пандемией COVID-19 прошло в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В своем выступлении С.Мухриддин наряду с приоритетами Таджикистана в рамках трех измерений всеобъемлющего подхода к безопасности ОБСЕ – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом озвучил свое мнение относительно современных вызовов в мире, в частности изменение климата и борьба с терроризмом и экстремизмом. Он также рассказал о глобальных инициативах страны на международной арене.



Глава ведомства выразил готовность Таджикистана наладить конструктивное сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами в целях обеспечения мира и развития в регионе организации.



Совет министров является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ и ежегодно предоставляет возможность министрам иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ проводить обзор и оценку деятельности организации и укрепить диалог по вопросам безопасности.

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