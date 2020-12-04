[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Таджикистана выступил на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие и выступил на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое в связи с пандемией COVID-19 прошло в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

В своем выступлении С.Мухриддин наряду с приоритетами Таджикистана в рамках трех измерений всеобъемлющего подхода к безопасности ОБСЕ – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом озвучил свое мнение относительно современных вызовов в мире, в частности изменение климата и борьба с терроризмом и экстремизмом. Он также рассказал о глобальных инициативах страны на международной арене.

Глава ведомства выразил готовность Таджикистана наладить конструктивное сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами в целях обеспечения мира и развития в регионе организации.

Совет министров является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ и ежегодно предоставляет возможность министрам иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ проводить обзор и оценку деятельности организации и укрепить диалог по вопросам безопасности.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Президент Туркменистана сжег 123 килограмма наркотиков (видео)
  • В Таджикистане в ходе конфликта дочь ранила родную мать ножом
  • В России стремительно растет число жертв коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com