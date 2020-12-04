Коронавирус: в Сеуле на две недели останавливается ночная жизнь

CentralAsia (CA) - В Сеуле из-за распространения коронавируса с 5 декабря в течение двух недель все магазины, театры и многие другие объекты должны закрываться после 21:00. О новых ограничениях сообщил исполняющий обязанности мэра Со Чон Хёп.



«В настоящее время Сеул переживает кризис из-за большого числа зараженных. С завтрашнего дня мы "останавливаем" жизнь в Сеуле после 21:00», - сказал он.



Власти решили ввести новые ограничения после рекордных 295 новых случаев заражения коронавирусом в четверг в Сеуле, в тот же день в стране был зарегистрирован девятимесячный рекорд — 629 новых случаев заражения за сутки.



К объектам, на которые распространяются новые ограничения, относятся магазины, кинотеатры, интернет-кафе, игровые залы, учебные залы, парки развлечений, салоны красоты и парикмахерские, крупные продуктовые магазины и универмаги.



Исключения будут сделаны для небольших продуктовых магазинов площадью менее 300 квадратных метров, а также для ресторанов, предлагающих еду на вынос и доставку.



Автобусы и метро будут работать по сокращенному графику на 30% после 21:00. Ограничение будет применяться к общественному транспорту (автобусы) с субботы и к метро со вторника.



С 24 ноября в столице действуют правила социального дистанцирования 2-го уровня, средний уровень пятиуровневой системы.



Отдельно все средние и старшие школы города будут обязаны проводить все занятия онлайн в течение двух недель.