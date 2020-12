В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Видео

CentralAsia (CA) - В городе Дурбан на юго-востоке Южно-Африканской Республики утром в пятницу произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил телеканал News24.

По данным местных СМИ, в больницу доставлены шесть человек.

Состояние пострадавших не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом, сказала представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи.

Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти.

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020