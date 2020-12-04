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  4 декабря 2020
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В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Видео

CentralAsia (CA) -  В городе Дурбан на юго-востоке Южно-Африканской Республики утром в пятницу произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил телеканал News24.

По данным местных СМИ, в больницу доставлены шесть человек.

Состояние пострадавших не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом, сказала представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи.

Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти.

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