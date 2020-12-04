Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 2 тысячи

CentralAsia (KZ) - 23-29 ноября в Казахстане зарегистрировано 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Минздрав.
Новые случаи смерти выявлены в 11 регионах страны:
- в Восточно-Казахстанской области - 11;
- в городе Алматы - 8;
- в городе Нур-Султан - 6;
- в Западно-Казахстанской области - 6;
- в Северо-Казахстанской области - 5;
- в Акмолинской области - 2;
- в Атырауской области - 2;
- в Алматинской области - 1;
- в Костанайской области - 1;
- в Мангистауской области - 1;
- в городе Шымкент – 1.
Итого по Казахстану с начала пандемии от коронавируса скончались 2034 человека.
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