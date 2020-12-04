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  4 декабря 2020
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Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 2 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  23-29 ноября в Казахстане зарегистрировано 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Минздрав.

Новые случаи смерти выявлены в 11 регионах страны:

- в Восточно-Казахстанской области - 11;

- в городе Алматы - 8;

- в городе Нур-Султан - 6;

- в Западно-Казахстанской области - 6;

- в Северо-Казахстанской области - 5;

- в Акмолинской области - 2;

- в Атырауской области - 2;

- в Алматинской области - 1;

- в Костанайской области - 1;

- в Мангистауской области - 1;

- в городе Шымкент – 1.

Итого по Казахстану с начала пандемии от коронавируса скончались 2034 человека.

Коронавирус в Казахстане
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