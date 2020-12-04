Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 2 тысячи

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CentralAsia (KZ) - 23-29 ноября в Казахстане зарегистрировано 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Минздрав.



Новые случаи смерти выявлены в 11 регионах страны:



- в Восточно-Казахстанской области - 11;



- в городе Алматы - 8;



- в городе Нур-Султан - 6;



- в Западно-Казахстанской области - 6;



- в Северо-Казахстанской области - 5;



- в Акмолинской области - 2;



- в Атырауской области - 2;



- в Алматинской области - 1;



- в Костанайской области - 1;



- в Мангистауской области - 1;



- в городе Шымкент – 1.



Итого по Казахстану с начала пандемии от коронавируса скончались 2034 человека.

Коронавирус в Казахстане

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