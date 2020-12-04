В России число случаев коронавируса превысило отметку 2,4 млн

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 410 (19,7%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 402 949 случаев коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 78,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 533 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 524 489 человек.