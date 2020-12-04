За сутки от коронавируса в России скончались 569 человек

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 569 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 57 и Московской области — 33.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 42 176 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели — 1,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 524 489 пациентов.