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  4 декабря 2020
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За сутки от коронавируса в России скончались 569 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 569 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 57 и Московской области — 33.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 42 176 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели — 1,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 524 489 пациентов.

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