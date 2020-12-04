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  4 декабря 2020
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На перевале «Камчик» опрокинулась фура, гружённая пропаном (видео)

CentralAsia (UZ) -  ДТП с участием фуры, гружённой пропаном, произошло на перевале Камчик, соединяющим три области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Об этом 4 декабря сообщило МЧС Узбекистана.

По данным министерства, инцидент произошёл ранним утром, 4 декабря на 196 км международной автодороги Ташкент – Ош.

Водитель автомобиля «Ман» вёз в Фергану 24 тонную ёмкость с пропаном. На вышеуказанном участке дороги, водитель потерял управление, в результате чего грузовик с прицепом положило на бок.

"В течение 10 минут на место событий прибыли спасательные отряды специального поискового, пожарно – спасательного Управления «Камчик» МЧС. Из-за деформации кабины грузовика, нога водителя оказалась зажатой. В считанные секунды с помощью специальных инструментов хозяин авто был благополучно вызволен из салона и доставлен в больницу", - отмечается в сообщении МЧС.

Сообщается, что водитель находится в хорошем самочувствии. После, под руководством сотрудников МЧС и Службы безопасности дорожного движения грузовик был эвакуирован на станцию технического обслуживания.

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