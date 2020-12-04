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  4 декабря 2020
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В Казахстане массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в 2021 году

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане запуск массовой добровольной вакцинации от COVID-19 планируется с начала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

Премьер-министр сообщил президенту о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

Отдельным блоком Главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с Президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Коронавирус в Казахстане
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