Президент Узбекистана принял министра промышленности и торговли России, доставившего вакцины «Cпутник V»

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 4 декабря президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Российский министр принял участие в торжественных мероприятиях по открытию Ташкентского металлургического завода.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече рассмотрен ход реализации приоритетных программ и проектов, обсуждены совместные планы по расширению практического взаимодействия.

Особое внимание уделено подготовке и продвижению проектов кооперации ведущих предприятий двух стран по созданию высокотехнологичных производств в машиностроении, агропромышленном комплексе, фармацевтике, легкой и пищевой промышленностях, многих других отраслях.

Подчеркнута важность всемерной поддержки и сопровождения проектов промышленной кооперации, в том числе в рамках деятельности созданного совместного Проектного офиса, а также формирования благоприятных условий для роста прямых инвестиций в ключевые отрасли экономики.

Ранее сообщалось, что российский министр доставил в Узбекистан образцы вакцины от COVID-19 «Cпутник V». Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.