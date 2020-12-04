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  4 декабря 2020
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В Узбекистане открылся Ташкентский металлургический завод стоимостью $420 миллионов

CentralAsia (UZ) -  Сегодня в Ташкенте прошла церемония открытия Ташкентского металлургического завода, в котором принял участие президент Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

Новое предприятие будет производить в год 500 тысяч тонн металлического листа с цинковым и полимерным покрытием.

Деятельность завода внесет существенный вклад в импортозамещение и повышение уровня локализации в стране. Ожидается, что предприятие будет экспортировать продукцию на 90 миллионов долларов в год. Комплекс обеспечит работой около 700 человек. В целом, вместе со смежными отраслями, будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.

Строительство завода началось в феврале 2017 года. На его возведение затрачено 420 миллионов долларов.

После церемонии открытия президент ознакомился с производственными процессами на предприятии.

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