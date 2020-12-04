[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 22 декабря начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву премьер-министр Аскар Мамин.

Мамин доложил президенту о ходе разработки казахстанской вакцины против COVID-19.

О завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний было объявлено 29 ноября. При этом, по словам премьер-министра, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Также в декабре этого года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

В соответствии с договоренностью Токаева с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Названы блокирующие коронавирус продукты
  • В мире коронавирусом заражены свыше 65 млн человек
  • Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского организовали ещё два поезда


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com