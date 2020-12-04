Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 22 декабря начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву премьер-министр Аскар Мамин.



Мамин доложил президенту о ходе разработки казахстанской вакцины против COVID-19.



О завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний было объявлено 29 ноября. При этом, по словам премьер-министра, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.



Также в декабре этого года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.



В соответствии с договоренностью Токаева с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.



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