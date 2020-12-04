[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Татнефть» и «Туркменнебит» продлили сотрудничество до 2028 года

CentralAsia (TM) -  Компания «Татнефть» и государственный концерн Туркменистана «Туркменнебит» подписали дополнительное соглашение на продолжение работ на месторождении Готурдепе. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефть».

Допсоглашение продлевается до 2028 года и расширит сотрудничество компаний в области повышения нефтеотдачи пластов. В программу работ включены первый, второй и третий нефтепромыслы НГДУ "Готурдепенебит" в дополнение к тем, на которых компания "Татнефть" внедряла свои технологии в периодах с 2011 по 2014 и с 2018 по 2020 годы.

Ранее в 2018 г. Татнефть и Туркменнефть подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) в целях развития партнерства на месторождениях Туркменнефти. Туркменнефть с 2010 г. сотрудничает с Татнефтью в рамках заключенного контракта на оказание сервисных услуг по капремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов на месторождении Готурдепе.

Татнефть начала применять свои технологии на скважинах Туркменистана по контракту с Туркменнефтью в 2012 г.

Месторождение Готурдепе расположено в 90 км от г. Балканабат. Было введено в промышленную разработку в 1959 г. Северный Готурдепе - это новое месторождение нефти и газа на шельфе туркменского сектора Каспийского моря, освоение и обустройство которого началось в 2010 г. Начальные запасы нефти оценивается до 20 млн т.

print
  • Коронавирус: в Сеуле на две недели останавливается ночная жизнь
  • Монголия выигрывает от конфликта между Китаем и Австралией
  • В России число случаев коронавируса превысило отметку 2,4 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com