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  4 декабря 2020
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Украинский депутат рассматривал эротические фото во время заседания и попал в прямой эфир

CentralAsia (CA) -  Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк попался на просмотре эротических фотографий во время заседания парламента Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Депутат рассматривал на смартфоне фото обнаженной груди. Посмотреть на женский бюст нардеп решил во время заседания парламента 3 декабря, когда рядом с ним выступал депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка, говорится в сюжете программы.

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