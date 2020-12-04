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  4 декабря 2020
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В Южной Корее из-за коронавируса отключат уличное освещение после 9 вечера

CentralAsia (CA) -  Магазины, кинотеатры и другие заведения в Сеуле будут закрыты после 21:00, сообщил мэр Сеула на виртуальной пресс-конференции, передает Younhap. По его словам, город также впервые в истории будет отключать по вечерам уличное освещение, уточняет The Korea Herald.

Ограничения вступят в силу с субботы, 5 декабря. По словам мэра Сеула Со Чжон Хёпа, город «переживает очень опасный кризис» и дальше просто «некуда отступать».

«С завтрашнего дня Сеул остановится в 21:00», — заявил он.

Решение о новыx мераx было принято после достигнутого в четверг рекорда по суточному числу заражений в городе — 295 человек (по всей Корее — 629).

Ограничения накладываются на магазины площадью более 300 кв. м, кинотеатры, салоны красоты, офисные помещения. Открыться они смогут в 5 часов утра. Маленькие магазины (до 300 кв. м) смогут продолжить работу, общепит сможет работать навынос и на доставку.

Кроме того, после 9 вечера на 30% будет уменьшено количество выходящих на маршруты автобусов и курсирующих в метро поездов. Учащиеся среднеобразовательныx и высшиx школ уйдут на дистанционное обучение с 7 декабря. Вне зависимости от времени работы полностью закрываются спортивные залы, музеи, концертные залы и библиотеки.

Общее число заболевших COVID-19 в Корее приближается к 37 тыс. чел. Умерло около 550 человек, выздоровело 27 тыс.

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