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  4 декабря 2020
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В Узбекистане штрафы за незаконную вырубку деревьев увеличены вдвое

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана подписал 3 декабря текущего года закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Согласно документу, «незаконная» вырубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб, будет отныне наказываться штрафом от ста до ста пятидесяти базовых расчетных величин (ранее — от пятидесяти до семидесяти). Альтернативные наказания в виде обязательных общественных работ или ограничения свободы остались прежними. Одна базовая расчетная величина составляет в настоящее время 223 тыс сумов (21 долларов).

А «умышленное повреждение» леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб, подразумевает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти до двухсот базовых расчетных величин (ранее — от семидесяти пяти до ста).

Несмотря на то, что с 1 ноября прошлого года по 31 декабря этого года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, за время действия моратория, по данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, ущерб природе составил более 9 миллиардов сумов (860 тыс.долларов), из которых взыскано чуть менее 3 миллиардов (290 тыс долларов).

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