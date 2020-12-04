Узбекистан и Таджикистан могут возобновить авиасообщение с нового года

- Таджикистан, общество
- 21:21, 04 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - Душанбе и Ташкент ведут переговоры по возобновлению авиационного сообщения между двумя странами с 1 января 2021 года. Об этом сообщило ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Республики Таджикистан.
Регулярные рейсы между странами были приостановлены в конце марта из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
По данным издаия, пока узбекско-таджикскую границу могут пересекать только три категории граждан двух стран. Это студенты, обучающийся в вузах Таджикистана или Узбекистана, граждане, имеющие жену, мужа или детей на сопредельной стороне, а также, лица, которые имеют соответствующее письменное разрешение республиканских штабов РТ или РУз по противостоянию коронавирусной инфекции.
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