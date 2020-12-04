Во Франции вакцинация от коронавируса будет бесплатной

CentralAsia (CA) - Во Франции вакцинация от коронавируса начнется в январе и будет бесплатной для всех граждан. На программу власти потратят 1,5 млрд евро из бюджета страны. Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс.



Первыми вакцину получат один миллион пожилых людей, живущих в домах престарелых. В феврале будут вакцинированы 14 млн человек, находящихся в группах риска, а весной - все остальное население страны. Кастекс подчеркнул, что все решения о вакцинации будут максимально прозрачными, и общественность будет о них знать.



Франция — одна из самых скептически настроенных стран на планете по отношению к ковид-вакцинации. По данным недавнего исследования, только 41 процент населения страны, в которой живет 67 млн человек, планируют сделать прививку от коронавируса.