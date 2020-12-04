Использование Zoom привел к буму спроса на пластические операции, - исследование

CentralAsia (CA) - Повсеместное использование сервисов видеоконференций вызвало резкий рост спроса на пластические операции в Великобритании. По сравнению с прошлым годом, запросы на некоторые виды операций выросли в пять раз, цитирует Financial Times исследование агентства LaingBuisson.

Авторы доклада указывают, что интерес к изменению внешности вырос после того, как люди увидели себя на экранах компьютеров во время видеоконференций.

Ранее издание Fortune отмечало, что бум на рынке пластической хирургии связан сразу с несколькими факторами. Это свободное время, появившееся во время карантина, отсутствие социальных активностей, ношение масок и звонки в Zoom.

По данным LaingBuisson, на первом месте по популярности остается процедура по увеличению груди. За ней следуют пластика живота и липосакция. Также более востребованной становится услуга по пересадке волос. На клиентов-мужчин приходится только 10% от всех процедур клиник эстетической медицины. Чаще всего они делают себе инъекции ботокса.

Британская Ассоциация эстетических пластических хирургов заявила, что о росте спроса со стороны клиентов сообщили все 350 ее членов. «Zoom-бум», вызванный пандемий, оживил рынок пластической хирургии Великобритании, который находится в застое последние пять лет из-за замедления экономического роста в стране.

В то же время психологи предупреждают, что изображение на видеоконференции может отличаться от реального. «Угол наклона, освещение и ограничения камеры на многих устройствах могут привести к искажению черт лица — это означает, что изображение может сильно отличаться от того, которое люди привыкли видеть в зеркале», — говорила ранее BBC доктор Джилл Оуэн, психолог из Британского психологического общества.

В июне Американское общество пластических хирургов опубликовало результаты исследования, проведенного на выборке в 1000 респондентов. 49% опрошенных, кто никогда не делал «пластику», заявили о готовности к хирургической процедуре в ближайшем будущем.