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  4 декабря 2020
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В Атлантике на дне океана построили первую в мире автомобильную развязку

CentralAsia (CA) -  На Фарерских островах завершилась постройка первой в мире автомобильной развязки на дне океана, сообщает Local.fo. Этот объект является частью подводного 11-километрового тоннеля, который будет открыт через несколько недель. Он свяжет два крупнейших острова архипелага.

Новый тоннель носит название Eysturoyartunnilin и находится на 189 метров ниже уровня Атлантического океана. Над оформлением объекта работал местный художник Трондур Патурссон. Тоннель получил подсветку синим цветом, а также ряд скульптур.

Тоннель свяжет столицу Фарерских острова — город Торсхавн с двумя небольшими поселениями на острове Эстурой — Рунавиком и Стрендуром. Как сообщает Inews, благодаря этому объекту, путь жителей этих деревень до столицы сократится с 55 до 17 километров. На машине этот путь можно будет преодолеть примерно за 16 минут. Как утверждает Tunnelling Journal, строительство тоннеля обошлось примерно в 162 миллиона долларов США. Проезд по объекту будет платным.

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