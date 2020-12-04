В Атлантике на дне океана построили первую в мире автомобильную развязку

- Азия и мир, общество
- 21:38, 04 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - На Фарерских островах завершилась постройка первой в мире автомобильной развязки на дне океана, сообщает Local.fo. Этот объект является частью подводного 11-километрового тоннеля, который будет открыт через несколько недель. Он свяжет два крупнейших острова архипелага.
Новый тоннель носит название Eysturoyartunnilin и находится на 189 метров ниже уровня Атлантического океана. Над оформлением объекта работал местный художник Трондур Патурссон. Тоннель получил подсветку синим цветом, а также ряд скульптур.
Тоннель свяжет столицу Фарерских острова — город Торсхавн с двумя небольшими поселениями на острове Эстурой — Рунавиком и Стрендуром. Как сообщает Inews, благодаря этому объекту, путь жителей этих деревень до столицы сократится с 55 до 17 километров. На машине этот путь можно будет преодолеть примерно за 16 минут. Как утверждает Tunnelling Journal, строительство тоннеля обошлось примерно в 162 миллиона долларов США. Проезд по объекту будет платным.
Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy — Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020