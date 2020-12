The Hu выпустил эффектную кавер-версию песни Metallica Sad But True на монгольском языке. Видео

CentralAsia (MNG) - Эпический кавер The Hu на песню Sad But True отдает дань уважения годам Metallica «неустанных гастролей и вневременной музыки».

Версия Sad But True монгольской рок-группы The Hu сохраняет мелодию оригинала, но включает в себя традиционные монгольские инструменты и вокал на монгольском языке, и даже включает традиционное монотонное пение «Ху! Ху! Ху!».

Видео усиливает эпический характер предприятия, с бушующими ураганами, пылающими пожарами и летящими искрами, а также сообщением, которое может быть, а может и не быть чем-то о природе тщетности, а вода дороже золота. В любом случае, это действительно впечатляюще, -отмечает loudersound.com.

«Metallica оказала огромное влияние и вдохновила нас, любителей музыки и музыкантов, - говорит Галаа, горловая певица и исполнитель морин хуур. «Мы восхищаемся их 40-летним неустанным туром и неподвластной времени, уникальной музыкой, которую они создали. Для нас большая честь выразить им свое уважение и благодарность, записав версию Sad But True на нашем языке и в стиле The Hu».









В 2019 году The Hu рассказал Classic Rock о песнях, которые их вдохновили, и включил еще одну песню Metallica в их выбор. «Nothing Else Matters - мелодичная песня, но в ней есть настоящая сила», - сказала Галаа. «Мне нравятся многие песни Metallica, но то, как Джеймс Хэтфилд поет их, мне кажется, что это касается моей души».

Кавер The Hu на Nothing Else Matters - первый релиз из серии The Best Of Better Noise Music: 15 Years Of Rock, в которой представлены кавер-версии песен лейбла Better Noise Music. Другие группы лейбла включают Five Finger Death Punch, Motley Crue, Papa Roach, From Ashes To New и All That Remains.

В фильме представлены ранее невиданные закулисные кадры из гастролей, а также видеосъемки и живые выступления. Он также включает в себя материалы от сотрудников группы, а также разделы, посвященные монгольской культуре и уникальным индивидуализированным традиционным инструментам The Hu.

