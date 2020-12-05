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  5 декабря 2020
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В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились еще 3 человека.

За прошедшие сутки в масштабах страны проведено 20 240 ПЦР тестов и выявлено 11 новых случаев инфекции. Об этом сообщила сегодня начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа. Из новых случаев в Улан-Баторе выявлено 3, в аймаке Сэлэнгэ — 4, и в аймаке Дорноговь — 4.

Количество заболевших коронавирусом в Монголии составляет 842 человек. В настоящее время продолжается лечение 461 пациента с коронавирусом. Четыре из них проходят лечение в центральной больнице аймака Сэлэнгэ.

По информации Минздрава, уже выздоровели 368 человек.

Коронавирус в Монголии
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