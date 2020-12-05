В Казахстане за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 792 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 131;

- Павлодарская область - 112;

- Костанайская область - 87;

- Северо-Казахстанская область - 84;

- город Нур-Султан - 80;

- Акмолинская область - 77;

- город Алматы - 63;

- Алматинская область - 40;

- Западно-Казахстанская область - 39;

- Карагандинская область - 26;

- Атырауская область - 18;

- Жамбылская область - 16;

- Актюбинская область - 9;

- город Шымкент - 5;

- Туркестанская область - 4;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 135 498 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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