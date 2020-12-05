В Казахстане за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 792 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 131;
- Павлодарская область - 112;
- Костанайская область - 87;
- Северо-Казахстанская область - 84;
- город Нур-Султан - 80;
- Акмолинская область - 77;
- город Алматы - 63;
- Алматинская область - 40;
- Западно-Казахстанская область - 39;
- Карагандинская область - 26;
- Атырауская область - 18;
- Жамбылская область - 16;
- Актюбинская область - 9;
- город Шымкент - 5;
- Туркестанская область - 4;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 135 498 случаев коронавируса.