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  5 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 776 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 119 419 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 181;

- Алматы - 14 927;

- Восточно-Казахстанская область - 11 763;

- Атырауская область - 11 357;

- Карагандинская область - 10 721;

- Западно-Казахстанская область - 7380;

- Северо-Казахстанская область - 6457;

- Павлодарская область - 5372;

- Шымкент - 5233;

- Алматинская область - 4960;

- Акмолинская область - 4449;

- Жамбылская область - 4232;

- Костанайская область - 4010;

- Туркестанская область - 3408;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3327;

- Кызылординская область - 3259.

Коронавирус в Казахстане
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