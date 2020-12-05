За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 776 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 119 419 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 181;
- Алматы - 14 927;
- Восточно-Казахстанская область - 11 763;
- Атырауская область - 11 357;
- Карагандинская область - 10 721;
- Западно-Казахстанская область - 7380;
- Северо-Казахстанская область - 6457;
- Павлодарская область - 5372;
- Шымкент - 5233;
- Алматинская область - 4960;
- Акмолинская область - 4449;
- Жамбылская область - 4232;
- Костанайская область - 4010;
- Туркестанская область - 3408;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3327;
- Кызылординская область - 3259.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения