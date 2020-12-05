Американские ученые назвали способы продлить жизнь на десять лет

CentralAsia (CA) - Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить влияние средиземноморской диеты и некоторых факторов образа жизни на длительность жизни человека.

В исследовании, опубликованном на сайте Национальной медицинской библиотеки США, авторы работы назвали способы продлить жизнь на десять лет.

Ученые изучили причину смерти около 1000 пожилих человек из 11 европейских стран. Из 935 человек, 371 умер от сердечно-сосудистых заболеваний, 233 от рака, 145 — другие причины, причина смерти 186 человек неизвестна.

В результате наблюдений специалисты пришли к выводу, что в частности, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания напрямую связаны с образом жизни самого человека.

Чтобы избежать эти заболевания ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снизит риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.



Также специалисты советуют проявлять физическую активность, умеренно употреблять алкоголь и отказаться от курения.