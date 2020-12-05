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  5 декабря 2020
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Украинка поставила себе самые большие импланты на лицо. Видео

CentralAsia (CA) -  Жительница Киева Анастасия Покрищук прославилась благодаря «самым большим искусственным в мире скулам». Девушка самостоятельно изменила себе лицо с помощью филлеров, которые обычно вводят в губы, сообщает телеканал ТСН.

Покрищук утверждает, что на косметические процедуры потратила 60 тысяч гривен. Фотографиями своих преображений девушка активно делится в соцсетях и очень рада, что благодаря необычным скулам о ней узнали в мире.

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