Украинка поставила себе самые большие импланты на лицо. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:04, 05 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Жительница Киева Анастасия Покрищук прославилась благодаря «самым большим искусственным в мире скулам». Девушка самостоятельно изменила себе лицо с помощью филлеров, которые обычно вводят в губы, сообщает телеканал ТСН.
Покрищук утверждает, что на косметические процедуры потратила 60 тысяч гривен. Фотографиями своих преображений девушка активно делится в соцсетях и очень рада, что благодаря необычным скулам о ней узнали в мире.