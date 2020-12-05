Россия установила очередной антирекорд по новым случаям коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 декабря сообщает оперативный штаб.

Данный показатель является максимальным с начала пандемии в РФ.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе 5867 из новых случаев (20,4%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлен 2 431 731 случай коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 78,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 550 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 528 491 пациент.