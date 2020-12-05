За сутки в России от коронавируса умерли более 500 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 508 человек, передает оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 74 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 42 684 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,4 млн человек, из них выздоровели — 1,9 млн, под медицинским наблюдением остается 528 491 пациент.